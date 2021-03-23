تعرف على الشكل الجديد لهوندا سيفك 2022

أظهرت صورة مسربة سيارة هوندا سيفيك 2022 دون تمويهات في شوارع بكين.

ونشاهد في الصورة أن هوندا سيفيك هي مقاربة لشقيقتها أكورد، نرى في المقدمة شبكًا صغيرًا بارزًا يُحاط بها مصابيح أمامية أصغر، مع مآخذ هواء واسعة منخفضة، وفتحات مصابيح ضباب على شكل حرف C، مع هيكل انسيابي في حين أظهرت صورًا سابقة أن السيارة ستحصل على سقف مائل بلطف، مع واجهة خلفية بمصابيح خلفية كبيرة وغطاء صندوق خلفي مع جناح مدمج ذلك وفقًا لموقع "متوراتي".

من المتوقع عدم حدوث تغيير في المحركات والتي تشتمل على محرك بأربع أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 158 حصانًا وعزم دوران 187 نيوتن.متر، أو محرك بأربع أسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 174 حصانًا و220 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أكدت هوندا أيضًا خططها لإطلاق نسخ Si وتايب آر، والتي نتوقع أن تحصل على محركات تيربو سعة 1.5 و2.0 لتر بأربع أسطوانات بقوة 205 و306 أحصنة على الترتيب.