تعرف على الشكل الجديد لهوندا سيفك 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 12:05 مساء

أظهرت صورة مسربة سيارة هوندا سيفيك 2022 دون تمويهات في شوارع بكين.

ونشاهد في الصورة أن هوندا سيفيك هي مقاربة لشقيقتها أكورد، نرى في المقدمة شبكًا صغيرًا بارزًا يُحاط بها مصابيح أمامية أصغر، مع مآخذ هواء واسعة منخفضة، وفتحات مصابيح ضباب على شكل حرف C، مع هيكل انسيابي في حين أظهرت صورًا سابقة أن السيارة ستحصل على سقف مائل بلطف، مع واجهة خلفية بمصابيح خلفية كبيرة وغطاء صندوق خلفي مع جناح مدمج ذلك وفقًا لموقع "متوراتي".

من المتوقع عدم حدوث تغيير في المحركات والتي تشتمل على محرك بأربع أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 158 حصانًا وعزم دوران 187 نيوتن.متر، أو محرك بأربع أسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 174 حصانًا و220 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أكدت هوندا أيضًا خططها لإطلاق نسخ Si وتايب آر، والتي نتوقع أن تحصل على محركات تيربو سعة 1.5 و2.0 لتر بأربع أسطوانات بقوة 205 و306 أحصنة على الترتيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الشكل الجديد لهوندا سيفك 2022
سيارات
الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
فلوسنا | عبء إثبات ملكية الأراضي والمشاريع المقامة عليها
فيديو
ليبيا تواصل تربعها على عرش «الأكثر سعادة» مغاربيا.. وتقرير أممي يوضح السبب
ليبيا
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي