تعرف على تصميم لوسيد جرافيتي

أظهرت تسريبات صور تخطيطية لموديل لوسيد جرافيتي الجديد من مكتب براءات الاختراع الأوروبي، ونشاهد فيها تصميم الـSUV الكهربائية الجديدة.

جاء التصميم الخارجي لجرافيتي SUV مستوحى من موديل إير سيدان مع اشتراكهما في لغة تصميم موحدة للعلامة، ومن المنطقي مشاركة المنصة والتقنيات كذلك، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وستتوفر جرافيتي بداخلية 7 أو 8 ركاب لمنافسة تيسلا موديل X بشكل مباشر، مع استخدام نفس محركات موديل إير بقوة تتراوح بين 480 و1080 حصانًا ونظام دفع رباعي قياسي.

يرجح انطلاق لوسيد جرافيتي الجديدة في 2023، متبوعة بـ4 موديلات أخرى للعلامة الأميركية، منها بيك أب كهربائية جديدة.

