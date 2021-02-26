خطوات ضرورية قبل شراء سيارة مستعملة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 11:55 صباحا

قبل شراء سيارة مستعملة يجب عليك اتباع عدد من الخطوات لفحص السيارة بدقة، فقد تكون تعرضت لحادث ويحاول بائعها بطمس أي دليل على ذلك.

ويمكن التعرف على خطوات الكشف على السيارة المستعملة قبل الذهاب لمركز متخصص فيما يلي، وفق «شفت.إي جي».

عيوب الإصلاح
يجب البحث دائما عن العيوب التي قد تكشف عن تعرض السيارة لحادث، هذه العيوب قد تشمل الطلاء أو محاولة تعديل الهيكل، هذه العيوب قد لا تكشف من خلال النظرة الأولى ويجب التدقيق جيداً لمحاولة البحث عن أي أخطاء تكشف تصليح السيارة مثل تغيير درجة لون الطلاء في بعض أجزاء من السيارة.

فحص فروق الأبواب
فروق الأبواب عند إغلاقها قد تكون دليلا لكشف تعرض السيارة لحادث و محاولة إصلاحها، كما يجب فحص أسفل السيارة جيداً لأن في الغالب يهتم أصحاب السيارات التي تعرضت لحوادث بالشكل الخارجي، وقد تكون هناك علامات مهمة وقوية تثبت تعرض السيارة لحادث أسفل السيارة.

تجربة القيادة
في أثناء تجربة قيادة السيارة قد يكتشف المشتري أنها تعرضت لحادث سير وخاصة إذا كانت تسير بشكل غير متزن في اتجاة واحد وهو دليل قوي على تعرض السيارة لحادث إذا كانت قياسات زوايا السيارة صحيحة.

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