ميشلان تتعهد إنتاج إطارات من مواد مستدامة بالكامل

شعار ميشلان، 10 يونيو 2013 (أ ف ب)

تعهدت مجموعة ميشلان الفرنسية العملاقة أن كل الإطارات التي ستنتجها ستكون مصنوعة بالكامل من مواد مستدامة (متجددة أو معاد تدويرها أو من مصادر حيوية) بحلول 2050.

وأشارت المجموعة في بيان إلى أنها تعتزم خصوصا تطوير إنتاج حيوي المصدر لمكون في المطاط الصناعي يعرف باسم بوتاديين ويًصنع حاليا من النفط، وفق «فرانس برس».

وقالت المجموعة «بفضل الكتلة الحيوية المتأتية من المخلفات النباتية (الخشب وقشور الأرز وأوراق الذرة وجذوعها)، يمكن الاستعانة بـ4,2 مليون طن من رقاقات الخشب في إطارات ميشلان سنويا».

كذلك يمكن صنع مكوّن آخر من المطاط الصناعي، الستايرين، من أغلفة أو ألواح عازلة. وأقامت ميشلان شراكة مع شركة «بيروويف» الكندية التي تعمل على هذا المسار، ومن المتوقع طرحها عينة من هذا الإنتاج في فرنسا بحلول 2023.

وأطلقت المجموعة مطلع فبراير في تشيلي ورشة بناء مصنعها الأول لإعادة التدوير مع شركة «إنفيرو» السويدية التي ستحول الإطارات المستعملة إلى منتجات عدة مصنوعة من المطاط بينها إطارات أو أحزمة ناقلة للأمتعة.

وفي 2020، كانت نسبة 28% من المكوّنات المستخدمة في صنع الإطارات لدى ميشلان متأتية من مواد مستدامة ذات مصدر طبيعي أو معاد تدويرها.