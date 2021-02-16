تلفيات ناتجة عن تلف طرمبة المياه تجنبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 12:00 مساء

الاهتمام بالسيارة الخاصة بك والصيانة والفحص الدوري يعمل على الحفاظ على القطع الميكانيكية والكهربائية، ويساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية، ومن أبرز الأجزاء التي يجب فحصها بصورة دورية لأهميتها الكبرى هي طرمبة المياه.

طرمبة المياه من أهم أجزاء نظام التبريد في السيارة، وأحد العوامل الرئيسية في المحافظة على المحرك من التلف، حيث تقوم بضخ المياه في المحرك وتعمل على تدوير المياه حول المحرك، والتي تقوم بدورها بامتصاص درجة الحرارة العالية وتخفيض درجة حرارة المحرك التي تصل إلى 4500 فهرنهايت، أو تثبيتها عند المستوى الآمن.

وفي حال تعرض طرمبة المياه للتلف فإنها تجلب العديد من الأعطال والمشاكل للمحرك قد تصل إلى حد تدمير المحرك، لذا يجب الصيانة الدورية لهذا الجزء الهام في السيارة، وملاحظة المؤشرات التي تدل على وجود مشاكل أو أعطال في طرمبة المياه، وفيما يلي نستعرض أبرز مؤشرات تعرض الطرمبة للخلل وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

- ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة مستمرة، حتى وإن كانت السيارة تقطع مسافات بسيطة.
- خروج بخار الماء بصورة كثيفة من ردياتير السيارة، وينتج هذا البخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشدة داخل نظام التبريد.
- في حال عدم تقليب سائل التبريد داخل الردياتير، وبقائه في حالة السكون على الرغم من تدوير السيارة.
- وجود تسريب للمياه أسفل السيارة، فإن هذا يدل على وجود تلف أو ثقب إما في ممرات المياه أو في طرمبة المياه نفسها.
- صدور صوت مزعج في منطقة المحرك، والذي يشبه صوت أحزمة المحرك التالفة، تلك الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية طرمبة المياه.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
استراتيجية «صفر كوفيد» في أوروبا، مثال أعلى أم وهم؟
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن