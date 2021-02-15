«آبل» تبحث عن شركة لتنفيذ سيارتها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 03:08 مساء

تناقلت الأخبار عن وصول المفاوضات بين كل من شركتي «آبل» وهيونداي إلى طريق مسدود، لكن «آبل» لا تزال تبحث عن شريك محتمل لتنفيذ مشروع سيارتها.

وبحسب أحدث تقرير والذي كشف وجود مفاوضات الآن مع شركة سيارات أخرى، وتشير تحليلات إلى أن فشل مفاوضات «آبل» مع هيونداي جاء كنتيجة لهيكلة هيونداي المستقلة والمتكاملة ما كان سببًا لتردد إدارتها في توقيع عقد تشاركي بحسب آراء محللين. في النهاية لم تستثمر «آبل» مع مجموعة هيونداي، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ومن الواضح أن شركة «آبل» مستعدة لإجراء مفاوضات مع شركات عديدة ويشمل ذلك بي إم دبليو ونيسان، لكن لا يوجد أي خبر رسمي حتى اللحظة.

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