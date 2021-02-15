بالفيديو: تعرف على سيارة مكلارين الخارقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 12:46 مساء

تقترب مكلارين من الكشف عن سيارتها الجديدة الخارقة أرتورا الهجينة، وبهذه المناسبة تشوقنا بفيديو قصير.

مكلارين أرتورا الهجينة، والتي ستحمل تقنيات هجينة وحزمة بطاريات كافية للقيادة حتى 33 كيلومتراً، كما سيكون محرك V6 الجديد من مكلارين المصدر الأساسي للعزم ودون أن تعلم مكلارين عن قوته من المتوقع أن ينتج ما لا يقل عن 600 حصان.

وكما نرى في الفيديو بعض تفاصيل التصميم المميزة ونتوقع حصولها على أبواب مقصية، وذلك وفقا لموقع «القيادي».
مكلارين أرتورا ستحصل على قاعدة عجلات جديدة كليا تسميها مكلارين MCLA، وستمثل أفضل ما لدى مكلارين.

 

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