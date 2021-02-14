تعرف على جديد «فورد إكسبيديشن 2022»

لا تزال تعمل شركة فورد على اختبار سيارتها إكسبيديشن 2022 المحدثة في الطرق العامة.

كما نلاحظ من خلال الصور فإن هذه النسخة أكثر وعورة وجراءة للموديل، ونتوقع أن تكون لإصدار «تيمبرلاين» الجديد للتضاريس الوعرة، وكما نعلم هذا لأن السيارة أكثر ارتفاعاً من إكسبيديشن القياسية، خصوصا عند ملاحظة نظام التعليق الخلفي، مع جنوط مميزة وحماية لأسفل المحرك.

من المرجح أن تحصل فورد إكسبيديشن 2022 على إصدار «تيمبرلاين» لمحرك V6 إيكوبوست توين تيربو سعة 3.5 لتر بقوة تتعدى 400 حصان، مع وضعيات قيادة جديدة مناسبة للطرق الوعرة المختلفة، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

من المرجح تدشين فورد إكسبيديشن الجديدة بجميع فئاتها المختلفة لاحقاً هذا العام كموديل 2022.