تعرف على جديد «نيسان فرونتير 2022»

قامت الصانعة اليابانية «نيسان» بإزاحة الستار رسميًّا عن سيارتها «فرونتير 2022» الجديدة كليًّا بطول أكبر.

مع احتفاظ «نيسان فرونتير 2022» الجديدة بقاعدة العجلات والمحرك، حيث كشفت الشركة عن محرك V6 سعة 3.8 لتر الجديد مع موديل 2020، الذي يولد قوة 310 أحصنة و381 نيوتن/ متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، وتقول «نيسان» إن صرفية الوقود مشابهة إن لم تكن أفضل من الطراز السابق، كما توفر قضبان التثبيت الأمامية والخلفية ثباتًا أكبر للبيك أب ومقاومة أفضل للتدحرج، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

تصميم جديد لـ«نيسان فرونتير»، الذي تصفه الشركة بأنه متشابك، كما عملت «نيسان» على جعلها أكثر قدرة وراحة، مع مقاعد مقاومة للجاذبية، لجعل القيادة لمسافات طويلة مريحة قدر الإمكان.



تتوفر السيارة بكل من أنظمة الدفع الخلفي والدفع الكُلي، مع مساعد صعود التلال والتحكم في النزول من التلال بشكل قياسي، وإذا حصلت على فئة PRO-4X، فستحصل على ممتصات صدمات Bilstein الملائمة للطرق الوعرة، وألواح حماية سفلية، كما تستخدم فرونتير نظام تعليق مستقلًا مزدوجًا، ويمكن للسيارة حمل ما يصل إلى 635 كغم في فئة S ذات الدفع الكُلي، وسحب ما يصل إلى 2.944 كغم.



تتوفر «نيسان فرونتير» إما بغمارة واحدة أو بغمارتين، مع صندوق خلفي بطول 1.52 متر أو 1.83 متر، كما تمتلك السيارة مساحات تخزين داخلية كبيرة، تشتمل على مساحة تخزين في الأبواب الخلفية تقدر بـ5.7 لتر، و6.5 لتر للأبواب الأمامية.

