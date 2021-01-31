تعرف على جديد «هيونداي توسان إن لاين 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 12:01 مساء

أزاحت «هيونداي» الستار رسميا عن سيارتها «توسان إن لاين 2022»، مع تحديثات تصميمية رياضية للمقدمة من شبك أمامي أوسع وأطول من الطراز القياسي، على شكل جواهر بارامترية وحواف تصنع انعكاسات إضافية بالاعتماد على زاوية النظر.

«هيونداي إن لاين 2022» تأتي بمصد أمامي رياضي مع نافذة هواء أكبر، وألواح حماية سفلية فضية، ومصابيح أمامية سوداء، مع خط إن لاين على الجانبين مع نوافذ جانبية بحواف سوداء لامعة، وأغطية مرآة باللون الأسود فانتوم، مع جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة بنمط شبكي، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أما في الخلفية فقد حصلت على جناح خلفي أطول، ومصد خلفي جديد، مع لوحة حماية سفلية مع مشتت هواء مدمج، بالإضافة إلى نظام عادم مزدوج، كما ستتوافر الكروس أوفر الرياضية بسبعة ألوان مختلفة تشتمل على الرمادي الظلي الحصري، مع خمسة خيارات من الألوان مع سقف أسود فانتوم الأنيق.

في المقصورة الداخلية نشاهد مقاعد جلدية بخياطة متباينة باللون الأحمر، بالإضافة إلى عجلة قيادة N، ودواسات من السبائك المعدنية، وبطانة سقف سوداء.

ميكانيكيًا ستبقى دون تغيير مع التخلي عن محرك الديزل الأقل قوة، حيث ستتوافر السيارة بخيارات تتراوح بين محرك الديزل سعة 1.6 لتر بقوة 136 حصان، ومحرك هجين بقوة 265 حصانا، إلا أنها ستحصل على نظام تعليق بتحكم إلكتروني، الذي يوفر المزيد من المتعة أثناء القيادة.

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