شركة صينية تقرر طرح سيارة منافسة لـ«لاند كروزر» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 01:11 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Haval» الصينية نيتها طرح نسخ جديدة معدلة من سيارات «H9» لمنافسة مركبات «Land Cruiser» الجبارة من «تويوتا».

وتبعا للمعلومات المتوافرة فإن النسخ الجديدة من مركبات H9 الحديثة ستأتي بهياكل بطول 4 أمتار و85 سنتيمترا، وعرضها 192 سم، وارتفاعها 190 سنتيمترا، مجهزة بعجلات بمقاس 17 و18 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وستتميز قمرة هذه المركبات بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ7 ركاب، فضلا عن واجهة قيادة متطورة مزينة بعناصر من الكروم والخشب، ومجهزة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا والاطلاع على الحالة الفنية لعناصر السيارة الأساسية.

كما جهزت سيارات «H9» الجديدة بأنظمة تكييف ممتازة توزع الهواء بشكل جيد في كل أرجاء المقصورة، وبأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد والتحكم بوضعيات المرايا الجانبية، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة تضبط المسار أوتوماتيكيا أثناء التنقل على الطرقات السريعة، وأنظمة لإضاءة قبضات الأبواب الجانبية، فضلا عن وسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وتعمل هذه المركبات بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة لترين تولد عزما يعادل 245 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانا، وستطرح منها عدة نسخ عادية ونسخ Comfort يبلغ سعرها 36 ألف دولار تقريبا.

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