سيارة اقتصادية من «تيسلا»

تيسلا تعمل على سيارة أساسية جديدة رخصية (الإنترنت)

تدشن شركة «تيسلا» مزيد السيارات، وقريبًا ستطلق مركبة بتكلفة اقتصادية حسب بيان لها.

وتخطط «تيسلا» من أجل إطلاق سيارتها العام القادم، إذ ستبدأ أسعار السيارة من 25.000 دولار أميركي، ويتوقع أن تحمل السيارة اسم «موديل 2» للدلالة على مكانها في أسطول الشركة أسفل «موديل 3»، ولكن الاسم لا يزال غير رسمي بعد، حسب «موتوراتي».

لا تزال الكثير من التفاصيل حول السيارة غامضة ويتوقع أن تأتي السيارة بتصميم محسن من أسلوب «تيسلا» الحالي مع هيكل هاتشباك أو سيدان صغير الحجم، ويتوقع أن توفر خيار الدفع الخلفي أو الرباعي للعجلات.