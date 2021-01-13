سيارة اقتصادية من «تيسلا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 04:21 مساء
تيسلا تعمل على سيارة أساسية جديدة رخصية (الإنترنت)

تدشن شركة «تيسلا» مزيد السيارات، وقريبًا ستطلق مركبة بتكلفة اقتصادية حسب بيان لها.

وتخطط «تيسلا» من أجل إطلاق سيارتها العام القادم، إذ ستبدأ أسعار السيارة من 25.000 دولار أميركي، ويتوقع أن تحمل السيارة اسم «موديل 2» للدلالة على مكانها في أسطول الشركة أسفل «موديل 3»، ولكن الاسم لا يزال غير رسمي بعد، حسب «موتوراتي».

لا تزال الكثير من التفاصيل حول السيارة غامضة ويتوقع أن تأتي السيارة بتصميم محسن من أسلوب «تيسلا» الحالي مع هيكل هاتشباك أو سيدان صغير الحجم، ويتوقع أن توفر خيار الدفع الخلفي أو الرباعي للعجلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
بوغبا يضع يونايتد في الصدارة لأول مرة منذ 2017 وقبل قمة ليفربول
رياضة عالمية
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
النائبة الجمهورية النافذة ليز تشيني: سأصوت لعزل ترامب
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
ترامب يدعو إلى «السلام» و«الهدوء» في الولايات المتحدة
دولى
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
بومبيو: إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة
دولى
واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية
رياضة محلية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك