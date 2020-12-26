تعرف على زلاجة بابا نويل من لكزس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 02:09 مساء

في هذه الأيام يوافق عيد الكريسماس والذي يبدأ فيه بابا نويل في القصص الخيالية استخدام حيوانات الرنة لسحب زلاجته في رحلته حول العالم لتوزيع الهدايا على الأطفال، ولكن يبدو أن التطور والتقنية ستصل ل بابا نويل في عام 2020 و ستكون الأمور مختلفة بعض الشيء،حيث كشفت لكزس عن زلاجة HX الاختبارية بتصميم رائع وأنيق.

 مصممو لكزس استوحو تصميم الزلاجة من زلاجة بابا نويل التقليدية، كما تأكدوا أيضاً من أنها تناسب احتياجات سانتا ولديها مساحة مناسبة لتخزين الهدايا، لكن حصلت على واجهة أمامية ملفتة للانتباه، حيث تحصل على شبك مغزلي مزيف ومصابيح أمامية ضيقة، ومصابيح نهارية ليد وذلك وفقا لموقع "المتوراتي".

و يستمر التصميم على الجانبية مع زجاج أنيق ولا توجد مقابض مرئية للأبواب، بالإضافة إلى أعمدة A شديدة الانحدار، وفي الخلف، تمتلك السيارة صندوق خلفي فسيح، ومصابيح خلفية مميزة، كما توجد محركات نفاثة صغيرة تعمل على تحريكها.

 قامت لكزس أيضاً بتجهيزها ببعض الإضافات المميزة، مثل نظام Climate Concierge مع تدفئة للعنق، وشاشة لمسية مع نظام مضمن للتحكم في حركة المرور الجوية، ونظام صوت محيطي مخصص من مارك ليفنسون.

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