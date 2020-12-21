«لاند كروزر» جديدة من «تويوتا»

كشفت العديد من التقارير عن عزم الصانعة اليابانية «تويوتا» على إطلاق العديد من السيارات الجديدة خلال سنوات قليلة مقبلة.

في مقدمة هذه السيارات التي ستكشف عنها «تويوتا» ستكون «لاندكروزر»، التي ستمثل أبرز السيارات الجديدة في عائلة «تويوتا»، ومن المتوقع وصولها في الربع الثاني من العام 2021، كذلك ستتخلص السيارة من محركاتها الحالية لصالح محركات جديدة أكثر كفاءة للوقود بما فيها فئات هجينة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ليس ذلك فحسب بل ستحصل «تويوتا لاندكروزر» على أبعاد أكبر وميزات أكثر، كما يعتقد أنها ستشهد ارتفاعا في الثمن مقارنة مع الأسعار السابقة لها.