«بي إم دبليو IX3» بتحديثات غير مسبوقة

رصدت عدسات المصورين التجسسيين سيارة «بي إم دبليو iX3» المحدثة الكهربائية لأول مرة بعد مرور نحو 6 أشهر من تقديم السيارة.

قد يبدو التوقيت غريبًا لتطوير فيس ليفت الآن للسيارة بعد نصف عام فقط من انطلاقها، ولكن لنتذكر أن «iX3» هي النسخة الكهربائية لـ«X3»، والتي تم طرح الجيل الحالي منها في 2017، وتعمل «بي إم دبليو» حاليا على فيس ليفت لها وللنسخة الكهربائية في ذات الوقت، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أبرز التحديثات المحتملة في «بي إم دبليو iX3» بالتحديثات الجديدة القادمة هي إضافة نظام دفع كلي اختياري، كما قد يتحسن المدى الكهربائي فوق الـ460 كيلومترا الحالية.

من المتوقع تأخر تدشين سيارة «بي إم دبليو iX3» الجديدة بعد X3 فيس ليفت، وذلك في نهاية العام القادم أو بداية 2022.