بالفيديو: هوية جديدة لشركة أوبل

قامت شركة أوبل بالكشف عن هويتها الجديدة وشعارها المحدث والذي يبدو بسيطا.

بطبيعة الحال لن تقوم شركة كبرى للسيارات بعمل تعديل جذري أو كبير على شعارها، وبهذا المبدأ فقد أصبح شعار أوبل الجديد أنحف وأكثر رشاقة بتعديل بسيط نشاهده في الفيديو الرسمي من أوبل، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أطلقت الشركة كذلك مجموعة من الخطوط الجديدة التي ستظهر في مطبوعاتها ومنشوراتها الرقمية وواجهات المستخدم في سياراتها، وللعلم فإن شركة أوبل تأسست في عام 1862 في ألمانيا، وفي العام 1929 أصبحت شركة تابعة لجنرال موتورز قبل أن تبيعها الأخيرة في العام 2017 إلى مجموعة بيجو ستروين الفرنسية.