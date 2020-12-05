فولفو تتحول إلى السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 01:36 مساء

تعمل شركة فولفو من أجل التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية حصرياً بحد أقصى بحلول عام 2030.

وبحسب ما أورده تقرير أوروبي عن حديث يقول فيه المدير التنفيذي لفولفو Hakan Samuelsson إن هدفها الأقرب جعل نصف مبيعاتها من السيارات سيارات كهربائية بحلول عام 2025، وأضاف Samuelsson «سأكون متفاجئاً إذا لم تكن جميع مبيعاتنا من السيارات كهربائية قبل حلول 2030».

وأوضح التقرير أن فولفو ستكون متأنية كثيرًا وستقوم بتوريد تقنياتها الخاصة بالمحركات الكهربائية قبل أن يكون لدى أي شخص متطلبات قانونية لذلك على حد تعبير مديرها التنفيذي، الذي قال: «انتهى بنا المطاف بسيارات تتميز بأحزمة الأمان والوسائد الهوائية والمكابح المانعة للانزلاق، وهي أنظمة سارعنا إليها دون أي حوافز أو قوانين سابقة».

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