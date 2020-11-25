«تيسلا» تسعى لإنشاء «أكبر مصنع للبطاريات في العالم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 04:00 مساء
رئيس «تيسلا» إلون ماسك خلال زيارة مصنع للشركة في ألمانيا، 3 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

من المرتقب أن يضمّ موقع «تيسلا» للسيارات الكهربائية المزمع تدشينه قرب برلين في 2021 «أكبر مصنع» لإنتاج البطّاريات في العالم، بحسب ما كشف رئيس الشركة إيلون ماسك.

وقال ماسك خلال مؤتمر أوروبي افتراضي حول إنتاج البطّاريات: «أظنّ أنه سيكون الأكبر في العالم مع طاقة إنتاج سنوي بمقدار 100 جيغاوات في الساعة ثمّ 250 جيغاوات في الساعة على مرّ الزمن»، وفق «فرانس برس».

وتشيّد «تيسلا» في جنوب برلين أوّل موقع لها في أوروبا من المرتقب تدشينه في العام 2021، على أن تصنع فيه سنويا 500 ألف سيارة كهربائية.

ومن شأن هذا المصنع أن يسمح للمجموعة بتزويد الأسواق الأوروبية بالبطّاريات والمحرّكات والمركبات، بدءا بنماذج «موديل واي» و«موديل 3». ولمّح ماسك إلى أنه يفكّر في نموذج جديد للسوق الأوروبية.

وتسعى «تيسلا» إلى الاضطلاع بدور طليعي في صناعة البطّاريات التي تعدّ عنصرا أساسيا لمستقبل السيارات الكهربائية بغية تعزيز تقدّمها على منافسيها في هذا المجال.

وكبار المصنّعين العالميين للبطّاريات هم راهنا صينيون وكوريون ويابانيون، في حين تمثلّ أوروبا 1% لا غير من الإنتاج العالمي لهذه القطع.

وتقدّم إيلون ماسك «49 عاما» على بيل غيتس، ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم، بحسب تصنيف أصحاب المليارات الذي صدر الثلاثاء، عن وكالة «بلومبرغ».

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