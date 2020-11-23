بالصور: جديد «هوندا سيفيك 2022»

قامت «هوندا» بالكشف عن سيارتها الاختبارية «سيفيك 2022» التي تفتح المجال لموديل إنتاجي مماثل لها خلال العام المقبل.

الجيل الحادي عشر لسيارة «هوندا سيفيك» سيأتي بتصميم خارجي أكثر تعقيدًا، مع شبك أمامي جديد مستقيم ومصابيح أمامية مميزة ومصابيح خلفية جديدة، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

فيما تؤكد «هوندا» تدشين الموديل الإنتاجي في الربيع القادم كسيدان أولاً ثم فئات الهاتشباك و«Type R»، وقد كشفت «هوندا» عن الداخلية في صورة تخطيطية، بشاشة معلومات ترفيهية 9 إنشات ولوحة عدادات رقمية وتصميم مبسط بشكل عام.

ستزود «هوندا» سيارتها «سيفيك» الجديدة بأنظمة سلامة جديدة وتصاميم جديدة للوسائد الهوائية، وقد أكدت «هوندا» إنتاج «سيفيك 2022» في مصنع الشركة في ولاية إنديانا الأميركية.