بالفيديو: «هوندا» تكشف عن سيارة «Civic» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 01:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «هوندا» عن تصميم النموذج الجديد من سيارات «Civic» المصنفة من بين أشهر سيارات الفئة المتوسطة وأكثرها مبيعًا في العالم.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي انتشرت للسيارة الجديدة نلاحظ أن المركبة ستأتي بهيكل سيدان حجمه أكبر من هياكل سيارات «Civic» الموجودة حاليا، وفق «روسيا اليوم».

كما حرص المصممون على منح هذه السيارة طابعا هجوميا من خلال تصميم غطاء المحرك الأمامي المائل عند مقدمة المركبة كما في سيارات موستانغ الشهيرة من فورد، وعبر تصميم الواجهة الأمامية التي تميزت بشبك عملاق، قسمه العلوي يتداخل مع المصابيح الأساسية ويتوسطه شعار هوندا الشهير، والقسم السفلي منه مزود بجناح صغير من الأسفل يساعد على زيادة انسيابية الهواء، ويمتد هذا الجناح ليتداخل مع مصابيح الضباب بصورة مميزة جدا.

أما الصور التي سربت لقمرة هذه المركبة فتبين أن القمرة ستكون واسعة وتحوي على مقاعد جلدية مريحة، وعلى واجهة قيادة خالية من الأزرار التقليدية تقريبا، تتوسطها شاشة سيمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات المركبة.

وتبعا للتسريبات فإن هذه السيارة ستحصل على ميزات أمان جديدة مقارنة بنماذج «Civic» الحالية، منها أنظمة تفعل المكابح أوتوماتيكيا في حالات الطوارئ، وأنظمة للحفاظ على المسار خلال السفر على الطرقات السريعة، وأنظمة ستساعد السائق على ركن المركبة في الأماكن الضيقة.

ومن الممكن أن تأتي هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين بسعة لترين، ومحركات توربينية بعزم 306 أحصنة، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 أو 7 سرعات.

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