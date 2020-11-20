أول «رانجلر» بمحرك V8 منذ 40 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 09:45 صباحا

كشفت صانعة السيارات «جيب» عن «رانجلر روبيكون 392» موديل 2021 الإنتاجي، بعد أشهر من كشف النسخة الاختبارية لتكون أول سيارة «رانجلر» بمحرك V8 منذ أربعين عامًا.

لم يختلف كثيرًا الموديل الإنتاجي عن النسخة الاختبارية بنفس محرك V8 Hemi سعة 6.4 لتر، ولكن مع رفع قوته من 450 إلى 470 حصانًا، وعزم الدوران إلى 637 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\ ساعة في 4.5 ثانية مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، فيما ازداد ارتفاع السيارة بـ2 إنش مع تحسين نظام التعليق وإضافة جنوط 17 إنشًا، وإطارات 33 إنشًا جديدة ومكابح عالية الأداء وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

«جيب» لم تكشف سعر النسخة بعد ولكن نتوقع أنها ستكون أغلى سيارة في مجال «رانجلر».

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