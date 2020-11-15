كروس أوفر جديدة من «مازدا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 02:56 مساء

في ظل وباء «كورونا» سجلت «مازدا» خسارة تشغيلية بقيمة 501.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي، مع انخفاض مبيعات الشركة بـ 21%، مما يعني أن الشركة بحاجة إلى مخططات جديدة تساعدها في العودة إلى المسار الصحيح بالتعاون مع حلفائها.

أبرز التحالفات التي تهدف «مازدا» لاستغلالها هي تعاونها مع «تويوتا»، خاصة في السوق الأميركية؛ حيث تتعاون العلامتان ببناء مصنع جديد مشترك في ولاية ألاباما الأميركية وفقًا لموقع «القيادي».

فيما أكدت «مازدا» رسميًّا أنها ستبني «كروس أوفر» جديدًا في مصنع ألاباما، مع استهداف إنتاج 150 ألف نسخة سنويًّا واستخدام محرك هجين من «تويوتا».

يذكر أن «مازدا» أكدت أيضًا على تقارير تطوير محركات 6 سلندر بنزين وديزل جديدة، والمتوقع تقديمها في الأجيال الجديدة من «مازدا 6» و«سي إكس 9» في 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»