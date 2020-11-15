كروس أوفر جديدة من «مازدا»

في ظل وباء «كورونا» سجلت «مازدا» خسارة تشغيلية بقيمة 501.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي، مع انخفاض مبيعات الشركة بـ 21%، مما يعني أن الشركة بحاجة إلى مخططات جديدة تساعدها في العودة إلى المسار الصحيح بالتعاون مع حلفائها.

أبرز التحالفات التي تهدف «مازدا» لاستغلالها هي تعاونها مع «تويوتا»، خاصة في السوق الأميركية؛ حيث تتعاون العلامتان ببناء مصنع جديد مشترك في ولاية ألاباما الأميركية وفقًا لموقع «القيادي».

فيما أكدت «مازدا» رسميًّا أنها ستبني «كروس أوفر» جديدًا في مصنع ألاباما، مع استهداف إنتاج 150 ألف نسخة سنويًّا واستخدام محرك هجين من «تويوتا».

يذكر أن «مازدا» أكدت أيضًا على تقارير تطوير محركات 6 سلندر بنزين وديزل جديدة، والمتوقع تقديمها في الأجيال الجديدة من «مازدا 6» و«سي إكس 9» في 2022.