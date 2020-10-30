أصغر سيارة كهربائية من هيونداي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 08:25 صباحا

قامت الصانعة الكورية هيونداي بالكشف عن أصغر سياراتها الكهربائية على الإطلاق،و قدمت فيديو يظهر تصميمها الفريد والمبتكر، و التي من المرجح أن تحدث نقلة نوعية في حجم السيارات الكهربائية.

التصميم الخارجي للسيارة الكهربائية الصغيرة مبني على مفهوم EV “45” الذي سبق أن قدمته هيونداي في عام 2019 في معرض السيارات الدولي (IAA) في فرانكفورت وذلك وفقا لموقع «متوراتي»

عمد مصممو هيونداي على تقديم تصميم “مصباح المكعب الحركي” المميز لـسيارات “45” الكهربائية مع الشكل الجانبي السلس البسيط لتقديم هذه السيارة المبتكرة، واستوحى مصممو هيونداي سيارتهم الكهربائية من رياضة السيارات عند تصميم هذه السيارة الجديدة، من خلال وضع مقعد واحد فقط في منتصف السيارة، لتعزيز ثقة السائق أثناء القيادة، ويعادل المحرك الصغير للسيارة الجديدة اثنين من محركي الدينامو (DC) ويتحرك بسرعة قصوى تبلغ 7 كم / ساعة والتي سيستمتع بتجربتها أفضل السائقين في العالم.

قامت هيونداي بتصميم هذه السيارة من مادة صديقة للبيئة تقليدية “الخشب”، ولازالت هذه السيارة الكهربائية الجديدة لا تحتوي على نطاق قيادة مصنّف رسميًا حتى الآن، ولكن يُعتقد أن ضحك السائق يغذي السيارة للسفر لمسافة أبعد بناءً على تقنية التحكم في السيارة التكيفي العاطفي (EAVC).

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