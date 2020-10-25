شبيهة صينية للسيارة X6 من «بي إم دبليو»

سيارات Tugella (الإنترنت)

تطرح شركة جيلي الصينية قريبا، سيارات Tugella في عدد من أسواق العالم.

وتتميز هذه السيارات بهيكل كروس أوفر انسيابي يشبه في تصميمه هياكل سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، مزود بانحناءات مدروسة لتحسين انسابية الهواء، ومزين بالكروم الذي يغطي بعض أجزءا من المصابيح وممتصات الصدمات وفتحات العوادم، حسب «موتو1».

ويأتي هيكل هذه المركبات بطول 4 أمتار و60 سنتيمترا، وبعرض 187 سم، وارتفاع 164 سم، بينما تبلغ المسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم، وسعة صندوق الأمتعة 326 ليترا، ويمكن زيادة هذه السعة إلى 1007 ليترات في حال طي الصف الخلفي من المقاعد، وفق «روسيا اليوم».

ومن الداخل حصلت Tugella على العديد من المواصفات وميزات الراحة، إذ زودت بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وزودت بواجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة عملاقة تعمل باللمس يمكن استعمالها كلوحة عدادات إلكترونية وكأداة لمراقبة صور الكاميرات والتحكم بأنظمة المولتيميديا وضبط إعدادات القيادة والأنظمة الموجودة في المركبة.

وتطرح هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 200 أو 238 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.