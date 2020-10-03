«أودي» تكشف «سبورتباك 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 12:56 مساء
الكروس أوفر كوبيه Q5 سبورتباك 2021 (الإنترنت)

قامت العملاقة الألمانية «أودي» بالكشف عن الكروس أوفر كوبيه Q5 سبورتباك 2021  بتصميم أنيق.

سيارة أودي Q5 سبورتباك 2021  تُشبه إلى حدٍ ما Q5 القياسية لكن بمظهر أكثر أناقة وجاذبية مع سقف أكثر رشاقة، وواجهة أمامية معدلة مع منافذ هواء ومصابيح أمامية أكثر حدة، ومصابيح خلفية تحتوي على أربعة أنماط مختلفة يتم تعديلها وفق الطلب.

المقصورة الداخلية لـ«أودي Q5 سبورتاك» حصلت على زخارف خشبية اختيارية وإضاءة محيطة تُعطي السيارة إحساسًا مألوفًا، لكنه راقٍ، ولم تحدد «أودي» مقدار المساحة التي خسرتها المقاعد الخلفية بفضل تصميم السقف الجديد.

«أودي Q5 سبورتباك» لن تأتي بمحرك هجين، في حين ستتوفر بإصدارات عادية وS، بمحركات بأربع وست أسطوانات على الترتيب، حيث يُنتج المحرك القياسي سعة 2 لتر توربو قوة 261 و370 نيوتن/ متر من عزم الدوران، في حين تحصل SQ5 سبورتباك على محرك V6 سعة 3 لترات توربو بقوة 349 حصانًا و500 نيوتن/متر من عزم الدوران، وذلك وفقًا لموقع القيادي.

 «أودي Q5 سبورتاك» ستأتي بخيارات تعليق مختلفة، بما في ذلك نظام تعليق قياسي صلب، وخيارات متعددة قابلة للتعديل، وأبرزها هو نظام تعليق هوائي جديد يُمكنه رفع وخفض السيارة حتى 6 سنتيمتر، في حين تتميز Q5 سبورتباك بمقصورة محدثة بشاشة لمسية جديدة مقاس 10.1 بوصة، مع أجهزة قياس رقمية اختيارية Virtual Cockpit من أودي.

 ستصل أودي Q5 سبورتباك 2021 إلى الأسواق في العام المقبل كموديل 2021.

الكروس أوفر كوبيه Q5 سبورتباك 2021 (الإنترنت)
الكروس أوفر كوبيه Q5 سبورتباك 2021 (الإنترنت)
الكروس أوفر كوبيه Q5 سبورتباك 2021 (الإنترنت)
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