«شبح» رولز رويس بـ«أقدام» أطول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 12:03 مساء

مرت أسابيع على تدشين «رولز رويس جوست»، وها هي الصانعة البريطانية تكشف نسخة قاعدة العجلات الطويلة للسيارة، التي ستأتي قبل نهاية العام.

وقالت «رولز رويس» إنها زادت مساحة تحريك الأقدام في الخلف في هذه النسخة أفضل من أي سيدان، ويصل طول السيارة إلى 225 إنشًا، أي أطول من «جوست» القياسية بـ 6.7 إنش وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

قام المصممون بالعمل على إطالة الأبواب الخلفية لإخفاء الطول الزائد للنسخة، أما المقصورة الداخلية فحصلت على مبرد جديد صغير بين المقاعد الخلفية، وتستمر النسخة بنفس محرك V12 سعة 6.75 لتر تيربو مزدوج بقوة 563 حصانًا، وعزم دوران 850 نيوتن/ متر وتسارع إلى 100 كلم\ س في 4.8 ثانية وسرعة قصوى 250 كلم\س.

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