كيف تتجنب المشاكل العارضة في سيارتك؟

فحص السيارة بانتظام يجنبك مواجهة كثير من المشاكل (الإنترنت)

يجب أن تكون عملية فحص السيارة أمرا دوريا، بعيدا عن ظهور عطل ما من عدمه، فهذا الروتين يحميك من المفاجآت التي غالبا تحدث في وقت ومكان غير مناسبين.

هنا جمعنا لك أهم الأجزاء التي يجب أن تفحصها بشكل روتيني ودوري من أجل سلامتك أثناء القيادة وكذلك سلامة سيارتك، حسب موقع «موتوراتي» المتخصص في السيارات.

تسريبات السوائل: يجب فحص تسريبات السوائل، كزيوت المحرك والفيتيس والباور ستيرينغ ومياه التبريد، وذلك من خلال إيقاف السيارة قبل عملية الفحص بفترة فوق أرضيه جافة فاتحة اللون، ثم تحقق بعد ذلك من وجود أية تسريبات أو بقع ظهرت أسفل السيارة.

مستويات السوائل: تفحص مستويات السوائل في السيارة، من خلال تفحص منسوب زيت المحرك، ومنسوب زيت المكابح ومنسوب مياه التبريد، وذلك لتفادي ارتفاع حرارة المحرك المفاجئة.

الإطارات: تأكد من سلامة الإطارات من خلال فحص ضغط الهواء، والتأكد من أن كل الإطارات لديها نفس مستوى الضغط، والتحقق من الإطار الاحتياطي والتأكد من سلامته، ومن الممكن أن تقوم بتلك العملية في مركز خدمة وصيانة الإطارات.

الأحزمة: افحص كل الأحزمة، الخاصة بالمحرك، فانقطاع أو تلف أحد تلك «السيور» أو تآكله يعرض سيارتك للتعطل، خاصة إذا تعطل ما يطلق عليه «سير الكاتينا»، الذي إذا تعرض للانقطاع يتسبب في تلف المحرك بالكامل.

الأضواء: تحقق من أضواء السيارة الداخلية والخارجة، وتأكد من عملها جيدًا، من خلال فحص أنوار الصالون، وأضواء الكونصول، ثم ابدأ في فحص أنوار السيارة الأمامية والإشارات الجانبية والخلفية.