بالصور: جديد «موستنج 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 12:52 مساء
موستنج شيلبي GT 500 موديل 2021 (الإنترنت)

في تسريبات جديدة عبر مستندات رسمية كشفت تحديثات «موستنج شيلبي GT 500» موديل 2021.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنها ستحصل على ثلاثة ألوان إضافية تشمل أنواعًا جديدة من الأزرق والرمادي والأصفر، بالإضافة إلى حزمة ألياف كربونية اختيارية جديدة، مع جنوط جديدة من ألياف الكربون قياس 20 إنشًا مع استخدام ألياف الكربون في مكونات متعددة في نظام التعليق لتخفيف وزن السيارة وتحسين رشاقتها وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أما سيارة «لماخ 1» الجديدة، التي تم الإعلان الرسمي عن عودتها منذ فترة قريبة فستأتي بألوان رمادية وفضية وسوداء وبيضاء وزرقاء وبرتقالية وحمراء.

موستنج شيلبي GT 500 موديل 2021 (الإنترنت)
موستنج شيلبي GT 500 موديل 2021 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحول الطائرات إلى فقاقيع صحية؟