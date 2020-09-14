بالصور: جديد «موستنج 2021»

موستنج شيلبي GT 500 موديل 2021 (الإنترنت)

في تسريبات جديدة عبر مستندات رسمية كشفت تحديثات «موستنج شيلبي GT 500» موديل 2021.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنها ستحصل على ثلاثة ألوان إضافية تشمل أنواعًا جديدة من الأزرق والرمادي والأصفر، بالإضافة إلى حزمة ألياف كربونية اختيارية جديدة، مع جنوط جديدة من ألياف الكربون قياس 20 إنشًا مع استخدام ألياف الكربون في مكونات متعددة في نظام التعليق لتخفيف وزن السيارة وتحسين رشاقتها وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أما سيارة «لماخ 1» الجديدة، التي تم الإعلان الرسمي عن عودتها منذ فترة قريبة فستأتي بألوان رمادية وفضية وسوداء وبيضاء وزرقاء وبرتقالية وحمراء.

موستنج شيلبي GT 500 موديل 2021 (الإنترنت)

موستنج شيلبي GT 500 موديل 2021 (الإنترنت)