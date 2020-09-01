مركبة فضائية من «تويوتا» قريبا

شركات السيارات العملاقة لا حدود أبدًا لتطلعاتها في التطور وتحقيق مزيد الإنجازات، وهذا ما تحاول «تويوتا»، من خلال مشروعها الجديد Lunar Cruiser عمله.

«تويوتاLunar Cruiser » ستكون مركبة قمرية آمنة في بيئة الفضاء والقمر البعيدة عن كل ما نعرفه على الأرض ولحمل رواد الفضاء أثناء استكشافهم القمر في رحلة تخطط لها وكالة الفضاء اليابانية في العام 2030، وستعمل المركبة بالوقود المضغوط والطاقة الشمسية.

نحتاج إلى مزيد الوقت لرؤية التصميم النهائي الذي ستقدمه به «تويوتا»، للعامة إلا أن لمسات مستوحاة من «لاند كروزر» تبدو بارزة حتى في هذا التصميم الرقمي، وفي الوقت الراهن فإن ما ستقوم به «تويوتا»، هو محاكاة عمل Lunar Cruiser على القمر حاسوبيًّا والعمل على تصميم المقصورة الداخلية وأدوات التحكم.