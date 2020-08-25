تعرف إلى جديد بورش باناميرا 2021

كشفت شركة بورش الألمانية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية والفارهة عن موعد الكشف الرسمي عن طراز باناميرا 2021.

وأعلنت بورش أنها ستكشف السيارة على مستوى العالم للمرة الأولى، في 26 أغسطس، وذلك في الساعة الخامسة مساء بتوقيت منطقة الخليج، وذلك وفقا لموقع «تيربو العرب».

وسيكون إعلان بورش عن طراز باناميرا 2021 عبر الإنترنت من خلال منصة بورش الخاصة بالتزامن مع بعض المنصات الأخرى أيضاً.

ومن أجل حشد أكبر متابعة ممكنة قررت بورش أن يتم الإعلان عن باناميرا 2021 بلغتين وهما الإنجليزية والألمانية، ومن المتوقع أن تلقى السيارة نجاحاً كبيراً من خلال التطوير الكبير الذي قامت بها الشركة الألمانية على هذه السيارة.

باناميرا أسرع سيارة فارهة في العالم

ومن المعروف عن بورش باناميرا بشكل عام أنها سيارة فاخرة مبهرة بأدائها على الطريق، وتتميز باناميرا بالإضافة لقدراتها الرياضية الكبيرة بأنها تمتلك صالونا ومساحة داخلية واسعة، بالإضافة إلى استخدام المحركات الهجينة كذلك.

وعملت بورش على تطوير الجيل الجديد من باناميرا بعد ظهوره للمرة الأولى في عام 2016، وهو ما أهل السيارة لتعود لمكانتها كأسرع سيارة فارهة في العالم.

رقم قياسي على حلبة سباقات

وتمكنت بورش باناميرا من قطع مسافة حلبة نوربورغرينغ الألمانية، والتي يبلغ طوله 20.832 كيلومتر في زمن قدره 7:29:81 دقيقة وهو ما يعني أنها أصبحت أسرع بـ13 ثانية مقارنة بالموديل السابق للسيارة وهو فارق ضخم جداً في عالم السيارات الرياضية.

أعلى مستويات الراحة

ورغم أن السيارات الرياضية معروف بعض منها بأنها تنطلق بشكل قوي وسريع على الطريق على حساب راحة قائد السيارة فإن باناميرا عكس ذلك ويمكنها تأمين قيادة مريحة برغم السرعات الكبيرة على الطريق.

‎وحسنت بورش ثبات باناميرا على المنعطفات مع تعزيز التحكم في الهيكل ودقة توجيه المركبة، بالإضافة إلى زيادة قوة المحرك وزيادة مستويات الراحة.

وتشير بورش إلى أن ما حققته باناميرا 2021 على الحلبة الألمانية يؤكد أن السيارة قادرة على تحقيق كل معايير القوة والراحة والثبات على الطريق في وقت واحد.

رحلة استعادة الرقم القياسي

يذكر أن بورش أعلنت من قبل أنها تضع اللمسات الأخيرة على باناميرا فيس ليفت 2021 والتي ظهرت في أحدث صورها التجسسية على الحلبة الألمانية دون تمويهات تقريباً.

ومن المعروف أن باناميرا تمكنت من حصد لقب أسرع سيارة سيدان فاخرة في العالم وذلك في عام 2016 بزمن قدره 7 دقائق و38 ثانية، ولكنها فقدت هذا اللقب لصالح سيارة ألفا روميو جوليا كوادريفوليو بعد أشهر على ذات حلبة نوربورغرينغ الألمانية بعدما سجلت زمن 7 دقائق و32 ثانية فقط.

وقامت بورش بمحاولة كسر الرقم القياسي لشركة ألفا روميو على الحلبة الألمانية لتقديم سيارتها مع لقب أسرع سيارة سيدان فاخرة في العالم مرة أخرى مع انطلاقتها الرسمية في 2021 ونجحت في ذلك بالفعل.

وأظهرت صور بورش باناميرا 2021 ممتص صدمات أمامي مطور، وكذلك تغييرات بسيطة في المصابيح مع تغيير المصابيح الخلفية بأخرى جديدة.

لمسات جمالية في باناميرا 2021

وأشاد الخبراء بالجنوط الذهبية التي تظهر في إطارات السيارة الجديدة، بالإضافة لعدة تحديثات في المقصورة الداخلية.

بورش باناميرا 2021 في محاولة لكسر رقم قياسي للسرعةومن المنتظر أن تحصل بورش باناميرا 2021 فيس ليفت على عجلة قيادة جديدة، وكذلك نظام معلومات ترفيهية أحدث مع أنظمة لمساعدة السائق لرفع معايير السلامة.

وستقدم بورش موديل باناميرا 2021 بعدة محركات أكثر كفاءة وقوة فبعدما كانت تتوفر باناميرا بمحرك V6 تيربو سعة 3.0 لتر وبقوة 325 حصانا مع عزم دوران أقصى 447 نيوتن.متر، وتحصل باناميرا S على محرك V6 تيربو مزدوج بسعة 2.9 لتر وبقوة 434 حصانا وعزم دوران أقصى 548 نيوتن.متر.

ستصبح السيارة الجديدة على النحو التالي، باناميرا تيربو ستملك محرك V8 مزدوج بسعة 4.0 لتر وبقوة 542 حصانا وعزم دوران أقصى 769 نيوتن.متر، أما باناميرا S ستملك محرك V8 تيربو مزدوج بسعة 4.0 لتر ومحرك كهربائي بقوة 671 حصانا وعزم 850 نيوتن.متر.