صور توقعية لـ«توسان 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 12:17 مساء

تقترب «هيونداي» من إزاحة عن «هيونداي توسان 2021» التي ظهرت السيارة أثناء اختبارها عدة مرات، لتظهر اليوم في صور توقعية.

يُظهر التصميم التوقعي «توسان» القادمة بغطاء محرك مقوس وشبك كبير تحيط به مصابيح أمامية ضيقة، وفي الخلف، تحصل على مصابيح خلفية حادة.

يُذكر أن اللقطات التجسسية أوضحت أن «توسان 2021» الجديدة ستحصل على العديد من سمات تصميمها من «هيونداي فيجن T» الاختبارية وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

«هيونداي توسان 2021» تحتوي على محرك Theta3 بأربع أسطوانات سعة 2.5 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع أمامي قياسي، ونظام دفع كلي اختياري.

من المتوقع أن يتم الكشف عن «هيونداي توسان 2021» نهاية العام الجاري لتُباع كموديل 2021.

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