شاهد اختبار بورش باناميرا 2021

تستعد «بورش» لإزاحة الستار عن سيارتها «باناميرا» بالتحديثات الجديدة، لتظهر لنا الآن في صور تجسسية جديدة في حلبة نوربورغرينغ الألمانية.

«بورش» تحاول كسر الأرقام القياسية للسرعة في نوربورغرينغ بسيارة «باناميرا تيربو» القادمة، وستعلن قريبًا الأرقام، ولا نعلم ما إذا كانت المحاولة ناجحة أم لا، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ويُذكر أن «باناميرا تيربو» الحالية حصلت على لقب «أسرع سيدان فاخرة في العالم» في 2016 قبل تفوق «ألفا روميو جوليا كوادريفوليو» عليها بعد أشهر في حلبة نوربورغرينغ.

من المرجح أن تعتمد «بورش باناميرا تيربو» الجديدة على محرك V8 تيربو مزدوج محدث سعة 4.0 لترات، مع تحسن مستويات القوة عن 550 حصانًا الحالية، وعزم الدوران عن 769 نيوتن/ متر الحالية.