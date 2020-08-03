أسباب انخفاض ضغط زيت المحرك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 01:40 مساء

يعتبر ضغط الزيت من أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة، وتعمل على تشغيله بكفاءة عالية؛ حيث إن المحرك يعتمد على السوائل حتى يعمل بشكل طبيعي.

وفي حال انخفاض ضغط الزيت فإنه يتسبب في عديد المشاكل والأضرارلمحرك السيارة، ولهذا السبب سوف نستعرض لكم أهم الأسباب والمؤشرات التي تؤدي لانخفاض ضغط الزيت في المحرك.

- في حال وجود مشاكل داخل صمام تنفيس ضغط الزيت.
- وجود خلل أو عطل بمضخة الزيت.
- تلف حساس أو مستشعر ضغط الزيت.
- نقص مستوى الزيت في المحرك نتيجة تسرب الزيت أو احتراقه.
- انتهاء العمر التشغيلي للمحرك، وهذا يعني انتهاء مدة صلاحيته للعمل بكفاءة.
- استخدام زيت ذي لزوجة منخفضة أو منتهي الصلاحية.
- اهتراء كراسي التحميل الثابتة والمتحركة.
- انسداد مصفى الزيت الموجود بالمضخة بسبب كثرة الأوساخ والشوائب.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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