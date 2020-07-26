ميتسوبيشي تنوي إيقاف إنتاح باجيرو

تخطط شركة ميتسوبيشي اليابانية لإيقاف إنتاج طراز باجيرو الشهير وإغلاق المصنع المتخصص في إنتاجه في اليابان بحلول 2023.

وذكر موقع «motor authority» الخاص بمتابعة أخبار السيارات أن ميتسوبيشي التي قامت بإيقاف بيع طراز باجيرو في اليابان خلال عام 2019 بسبب انخفاض مبيعاتها تفكر في الذهاب لأبعد من ذلك.

وربما تنوي الشركة اليابانية أن تحيل طراز باجيرو الشهير إلى التقاعد، وهو ما سيمثل صدمة كبيرة لعشاق هذا الموديل الذي أثبت نجاحه في سوق السيارات لسنوات طويلة.

فيما تشير تقارير أخرى إلى أن طرازات ديليكا D5 وأوتلاندر كروس أوفر والتي تنتج في المصنع الخاص بباجيرو سيتم نقلها إلى مصانع أخرى.

ويجتمع مجلس إدارة ميتسوبيشي في 27 يوليو الجاري من أجل الإعلان بشكل رسمي عن الخطة متوسطة المدى للشركة، وقد يتم تحديد مصير مصنع باجيرو في هذا الاجتماع.

أمل في استمرار باجيرو

فيما يتوقع بعض الخبراء ألا يتم إيقاف إنتاج باجيرو وأن تتجدد الثقة في التحالف الثلاثي بين ميتسوبيشي ورينو ونيسان، خاصة أنه لم يستمر طويلا بعدما بدأ للتو في شهر مايو الماضي.

وفي حالة تجديد الثقة في التحالف الثلاثي لرينو ونيسان وميتسوبيشي قد يحصل طراز باجيرو على أمل لتجديده وتطويره والاعتماد في ذلك على منصة باترول الخاصة بنيسان.

أسباب تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي

يذكر أن الشركات الثلاث قررت التحالف معا لإنقاذ الموقف بعد الانخفاض الحاد للمبيعات الذي أصاب الثلاثي في العام الماضي.

وتحركت الشركات الثلاث في التنسيق معا لإيجاد طريقة فعالة لمواجهة المبيعات المنخفضة عن طريق وضع استراتيجيات وتقنيات جديدة تجذب القوة الشرائية أكثر من السابق.

وأصدر الثلاثي بعد الاجتماع الذي عقد في اليابان بيانا ذكر فيه بأن هناك خطة متوسطة المدى سيتم الكشف عنها خلال شهر مايو المقبل.

ووصف البيان التعاون بين الشركات الثلاث بأنه ضروري من أجل النمو ومواجهة التحديات التي تقف عائقا أمامهم لتحقيق الأرباح.

وكشف البيان بأن شركة نيسان ستكون بمثابة المرجعية للتحالف فيما يتعلق بالسوق الصينية، بينما ستتكفل رينو بالسوق الأوروبية، فيما سيكون جنوب شرق آسيا من نصيب ميتسوبيشي.

ويأتي ذلك التراجع للشركات الثلاث بعد احتلال الشركة الألمانية فولكس فاغن صدارة المبيعات والأرباح في الموسم الماضي، فيما حلت شركة تويوتا في المركز الثاني.

تراجع لمبيعات الثلاثي في 2019

فخلال العام الماضي تراجعت عملية التسليم العالمية للمركبات للثلاثي بنسبة 5.6% ليصل مجموع المبيعات إلى 10.2 مليون سيارة في عام 2019، وهو أقل من مبيعات فولكس فاجن والتي قدرت بـ10.9 مليون مركبة.

وارتفعت مبيعات فولكس فاجن في 2019 بنسبة 1.3%، فيما زادت مبيعات تويوتا في العام الماضي بنسبة 1.4%.

هذا المحتوى من تيربو العرب