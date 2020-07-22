سيارة صينية بمواصفات مذهلة

تتميز سيارات Bestune T77 الصينية بعدد من التقنيات الحديثة والمميزة التي حصلت عليها قمرتها، إذ زودت واجهة القيادة فيها بمساعدات ذكية بتقنية الهولوغرام، يمكن من خلالها التحكم بمعظم خصائص السيارة عبر الأوامر الصوتية.

كما حصلت واجهة سيارة شركة « FAW» على شاشتين بمقاس 12.3 بوصة، واحدة في المنتصف تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف وبعض الميزات الأخرى، وثانية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، حسب «موتو1».

وجاءت Bestune T77 بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية لركنها بأمان في الأماكن الضيقة، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها، وفق «روسيا اليوم».

أما هياكلها فأتت بتصميم مميز جدا، بطول 4 أمتار و52 سنتيمترا، وعرضها 184 سم، وارتفاعها 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها تعادل 170 سم.

كما ستطرح هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين اقتصادية بعزم 143 و169 حصانا، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل.