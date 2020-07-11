19 نسخة فقط من سيارة لامبورجيني المكشوفة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 03:25 مساء

كشفت شركة لامبورجيني سيارتها سيان رودستر المكشوفة وهي الأكثر حداثة وقوة.

السيارة جاءت بالتصميم العام والمميز لسيان كوبيه الأساسية بالواجهة الحادة والرزمة الأيروديناميكية وقامت لامبورجيني بتعديل تصميم غطاء المحرك وحسنت تصميم مداخل الهواء لتتماشى مع إزالة السقف وأضافت الشركة إطار من الكربون فايبر حول دعامات الرأس وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية نالها نصيبها من التعديلات لتصميم الكونسول الوسطي والمساحة بين الراكبين، وحصلت على تطريز شعار لامبورجيني من لون الطلاء على مساند الرأس.

قررت لامبورجيني إنتاج 19 نسخة فقط من سيان رودستر لتكون أكثر تميزاً من النسخ الـ63 من سيان كوبيه. وستأتي بمحرك 6.5 لتر V12 مع محرك كهربائي لينتج النظام الهجين 808 حصان كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط وبلوغ سرعة قصوى 350 كم/س.

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