سيارة SUV من نيسان في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 09:09 صباحا

قامت نيسان بنشر صور تشويقية جديدة لـ SUV اختبارية مدمجة ستحمل اسم ماجنيت، والتي سيتم الكشف عنها في 16 يوليو القادم.

الصور التشويقية تظهر التصميم الأمامي للسيارة، والتي تتميز بمصابيح أمامية ليد مشابهة للمستخدمة في كيكس، ومصابيح نهارية على شكل حرف L، كما تقول نيسان إنها ستكون أنيقة وغنية بالتقنيات، ووفقاً لصحيفة أوتوكار الهندية، ستكون نيسان ماجنيت أصغر طرز العلامة التجارية حول العالم بطول إجمالي أقل من أربعة أمتار وفقا لموقع «متوراتي».

ميكانيكيًا من المتوقع أن تستمد قوتها من محرك بثلاث أسطوانات سعة 1 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 72 حصانا، المستخدم في رينو تريبر، ويتصل المحرك بشكل قياسي بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، في حين يتوافر ناقل الحركة الأوتوماتيكي بشكل اختياري، ولمن يرغب في المزيد من القوة، يمكنه الحصول على المحرك الثاني ذي الثلاث أسطوانات تيربو سعة 1 لتر بقوة 95 حصانا، والذي يتصل إما بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو CVT.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
العدد 242 من «الوسط»: خيار القبعات الزرقاء .. ولدغ العقارب في الجنوب
ليبيا
المحكمة الأميركية العليا تبت في قضيتي حسابات ترامب المالية وعلاقته بممثلة أفلام ...
دولى
ثلاث رسائل تحذيرية من المغرب لمجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على لافروف بعد تصريحاته عن وقف إطلاق النار والحل العسكري
ليبيا
وزير الخارجية الألماني منتقدا «العبثية الساخرة» في توريد السلاح إلى ليبيا: «لا ...
ليبيا
الجماهير تشن هجوما عنيفا ضد لاعبي «إسبانيول»: أنتم عار على 120 سنة من التاريخ
رياضة عالمية
وزارة الداخلية التونسية تحبط مخططات إرهابية تستهدف السياح ومقرات سيادية
عربى
ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا
ليبيا
ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا
ليبيا
غوتيريس يلمح إلى إمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين