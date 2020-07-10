سيارة SUV من نيسان في يوليو

قامت نيسان بنشر صور تشويقية جديدة لـ SUV اختبارية مدمجة ستحمل اسم ماجنيت، والتي سيتم الكشف عنها في 16 يوليو القادم.

الصور التشويقية تظهر التصميم الأمامي للسيارة، والتي تتميز بمصابيح أمامية ليد مشابهة للمستخدمة في كيكس، ومصابيح نهارية على شكل حرف L، كما تقول نيسان إنها ستكون أنيقة وغنية بالتقنيات، ووفقاً لصحيفة أوتوكار الهندية، ستكون نيسان ماجنيت أصغر طرز العلامة التجارية حول العالم بطول إجمالي أقل من أربعة أمتار وفقا لموقع «متوراتي».

ميكانيكيًا من المتوقع أن تستمد قوتها من محرك بثلاث أسطوانات سعة 1 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 72 حصانا، المستخدم في رينو تريبر، ويتصل المحرك بشكل قياسي بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، في حين يتوافر ناقل الحركة الأوتوماتيكي بشكل اختياري، ولمن يرغب في المزيد من القوة، يمكنه الحصول على المحرك الثاني ذي الثلاث أسطوانات تيربو سعة 1 لتر بقوة 95 حصانا، والذي يتصل إما بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو CVT.