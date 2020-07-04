تعرف إلى سعر «أودي Q5 2021»

كشفت العملاقة الألمانية أودي عن سيارتها «Q5» بالتحديثات الجديدة مع تحسينات في التصميم وتقنيات جديدة.

التصميم الخارجي لـ«أودي Q5» جاء بشبك أمامي جديد ومداخل هواء رياضية مع مصابيح أمامية «LED» قياسية، وفي الخلف تأتي مصابيح ذات نمط جديد وإشارات انعطاف ديناميكية. والتي يمكن طلبتها أيضا بتقنية «OLED» لأول مرة. وحصلت «SQ5» على جنوط جديدة قياس 21 بوصة، بالإضافة للمسات سوداء رياضية خاصة بها، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

في المقصورة الداخلية زودت «أودي» بشاشة «MMI» قياس 10.1 إنش، ونظام ترفيهي «MIB 3» جديد كليا. ويتميز نظام «MIB 3» بدعم الهواتف الذكية بأنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي بشحن لاسلكي للهواتف المدعومة، كما يمكن طلب نظام سمعي فاخر بقوة 705 وات وبـ19 مكبر صوت.

حصلت السيارة على محركات متعددة تشمل محرك 2.0 لتر 4 سلندرات ينتج 261 حصانا للفئة الأساسية، وتتوافر محركات هجينة مكونة من محرك 2.0 لتر 4 سلندرات، مع محرك كهربائي ينتجان 362 حصانا لفئة «Q5 55 TFSI e quattro»، وأخيرا تأتي فئة «SQ5» بمحرك «V6» ينتج 349 حصانا كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.7 ثانية.

سيبدأ سعر «Q5» من 43300 دولار للفئة الأساسية، أما فئة «SQ5» فسوف تبدأ من 62500 دولار.