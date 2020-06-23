ماذا تفعل المطبات في سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 12:05 مساء

تستخدم المطبات الصناعية في كل دول العالم للحد من سرعة السيارات في المناطق السكنية وبالقرب من المدارس والمستشفيات والمنشآت الحكومية للحفاظ على سلامة المواطنين في هذه المناطق.

وفي حالة عدم تعامل قائد السيارة مع المطبات بحرص قد تتعرض مركبته لأضرار، خصوصا في حالة اصطدام المركبة بالمطب بشكل عنيف، ويمكن أن تتسبب في حوادث أيضا، خصوصا إذا كانت السيارة تسير بسرعة عالية قبل وصولها إلى المطب.

أخطار تواجه السائق بسبب المطبات
وتقع الحوادث بنسبة كبيرة بسبب عدم انتباه قائد السيارة لوجود المطب أو رؤيته بشكل متأخر مع الضغط على المكابح بشكل عنيف، وهو ما يؤدي إلى عدم توازن السيارة وفقد السيطرة عليها وربما تنقلب المركبة في بعض الحالات.
وتقوم هيئة المرور بوضع علامات إرشادية قبل مسافات من موقع المطب، حتى ينتبه قائد السيارة ويأخذ حذره بالشكل المطلوب ويهدئ من سرعته قبل أن يصل إليه ليتخطاه بعد ذلك بسلام.

أهمية حزام الأمان لمواجهة المطبات
ويشدد خبراء السيارات على ضرورة ربط حزام الأمان والذي يحمي قائد المركبة في حالة ضغطه على المكابح بشكل قوي ومفاجئ، أو في حالة أن اصطدمت سيارته بالمطب بشكل عنيف بسبب عدم تمكنه من خفض سرعته.

أسلوب مناورة المطبات
يعد أسلوب المناورة للصعود إلى المطبات من أهم وسائل حماية السيارة من الأسفل وذلك عن طريق عبور المطب بشكل عرضي دون أن تحتك المركبة بالمطب وهو ما يحميها من أضرار كبيرة.

طريقة المناورة المثلى للمطبات
تعتبر الطريقة المثلى للمناورة هي الصعود على المطب بالإطارين الأماميين للسيارة قبل أن يتم لف عجلة القيادة بشكل نصف دائري حتى يصعد بالإطارين الخلفيين أيضا، ومن ثم السير إلى الأمام، وهو ما يضمن عبور المطب بلا أي أضرار على الجزء السفلي من السيارة.

تحذير الخبراء من أخطار المطبات

ويحذر خبراء السيارات من إهمال صعود المطبات بالشكل الصحيح، خصوصا أن في حالة عبور المطب على سرعات عالية أو بشكل خاطئ قد يؤدي ذلك إلى أضرار عديدة وهي:
انقلاب السيارة
تعرض مقصات السيارة للكسر
كسر ممتص الصدمات
فك الصواميل المثبتة لأجزاء السيارة
إصابة قواعد المحرك بالتليف
تلف صندوق مخرج عادم السيارة
تلف صندوق عجلة القيادة
انحراف زوايا اتزان السيارة
النصيحة الذهبية لتفادي خطر المطبات
ويمكنك أن تجنب نفسك الحوادث أو تعرض سيارتك لأضرار وذلك بالسير طبقاً للسرعات القانونية، والانتباه فقط إلى الطريق وإرشاداته دون الانشغال بأي شيء آخر.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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