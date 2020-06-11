بالفيديو: «فيات» تكشف عن مواصفات سيارتها الاقتصادية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 04:45 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أصبحت سيارات «500» من فيات من بين أشهر المركبات الاقتصادية الصغيرة في العالم، منذ ظهورها العام 2007، واليوم تسعى «فيات» لإحياء مبيعاتها بنسخة جديدة كليا ورخيصة.

ومطلع العام الجاري كانت «فيات» قد ذكرت أنها تعتزم طرح نسخة مطورة من هذه السيارات تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، لكن الإعلان عن مواصفات هذه المركبات تأخر بعض الوقت بسبب ظروف السوق الحالية المرتبطة بانتشار وباء «كورونا»، وفق «روسيا اليوم».

ونشرت الشركة فيديوهات وصورا تظهر التصميم الداخلي والخارجي لهذه المركبات، إذ تبين أنها أتت بهيكل هاتشباك صغير وأنيق، ومقصورة تتسع لأربعة ركاب، مزينة بعناصر من الكروم، مقاعدها مكسوة بالجلد الصناعي العملي والمريح، ويمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

كما حصلت «Fiat 500e» على عجلات بمقاس 17 إنشا، وواجهة قيادة مزودة بشاشة بمقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارة بالكاميرات، إضافة إلى مساحة خاصة في الواجهة تستخدم لشحن الهواتف لاسلكيا.

وبالرغم من سعرها الرخيص نسبيا مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى، الذي يبلغ نحو 34700 يورو، حصلت هذه المركبة على محرك كهربائي متطور بعزم 120 حصانا، يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 9 ثوان.

أما بطاريتها التي تعمل بالليثيوم فتكفيها لقطع مسافة 320 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن 80% من سعتها في غضون 35 دقيقة فقط.

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