تعرف على مميزات «بي إم دبليو 2021 X1 »

رصدت عدسات المصورين سيارة «بي إم دبليو X1» الجيل القادم 2023 لأول مرة أثناء اختبارها.

من المحتمل أن يرتبط الجيل الجديد من X1 بنظيره الفئة الثانية «أكتيف تورر»، التي تم التقاط صور تجسسية لها من الداخل والخارج، التي أشارت إلى تحول آخر في لغة تصميم صانعة السيارات البافارية، فعلى الرغم من التمويهات الكثيفة، يمكننا القول إن المصابيح الخلفية للجيل القادم جديدة تمامًا،

وتتميز بتصميم مشابه للفئة الثانية «أكتيف تورر» الجديدة كليًّا، تأتي المصابيح بشكل مستطيل، كما أنها قد تكون أصغر حجمًا، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أما بالنسبة للتحديثات الأخرى التي يمكننا ملاحظتها، فيبدو أن السقف أكثر انحدارًا، في حين أن الواجهة الأمامية تبدو أكثر أناقة مع مصابيح أمامية أكثر نحافة، كما يبدو أن الشبك الأمامي يأتي بحجم معقول على الأقل وفقًا لمعايير «بي إم دبليو» الحديثة.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية إذا كان الجيل القادم من X1 متأثرًا بالفعل بالفئة الثانية «أكتيف تورر»، فمن المحتمل أن تحصل على شاشتين منحنيتين تركزان على السائق، مع عجلة قيادة معاد تصميمها، ومن المرجح أن تتوفر «بي إم دبليو X1 2023» بإصدارات بنزين وديزل، بالإضافة إلى خيار هجين بالقابس.