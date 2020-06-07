هوندا تستدعي 1.4 مليون من سيارتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 03:32 مساء

أعلنت شركة هوندا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن استدعائها حوالي 1.4 مليون سيارة دفعة واحدة من دول عديدة بسبب عطل يتسبب في توقف السيارة عن الحركة.

وكشف موقع «موتور1» المتخصص في السيارات أن سيارات هوندا المستدعاة تعاني من خلل في مضخة البنزين، وذلك يؤدي إلى توقف السيارة وعدم قدرتها على تشغيل المحرك.

وتظهر هذه المشكلة في موديلات لاكورد وأكيورا NSX وسيفيك هاتشباك وسيفيك تايب آر لعام 2018 و2019، بالإضافة لهوندا انسايت لعام 2020.

وتتكفل هوندا بالتواصل مع عملائها الذين يعانون من هذه المششكلة لاستدعاء سياراتهم واستبدال مضخة الوقود في التوكيل بشكل مجاني ودون أي رسوم.

وفي سياق آخر، قررت هوندا إيقاف إنتاج موديل RXL في السوق الأميركية مع استمراره في أوروبا واليابان وأكثر من دولة في آسيا.

ويأتي ذلك كخطة من شركة هوندا من أجل مضاعفة تصنيع موديلات الـSUV متعددة الاستخدام خاصة وأن هذه الطرازات هي الورقة الرابحة في السوق الأميركية خلال هذه الفترة.

وحققت هوندا مبيعات كبيرة من خلال بيعها لموديلي RDX وMDX في السوق الأميركية واقتربت مبيعات الطرازين من 63 ألف سيارة خلال عام 2019.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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