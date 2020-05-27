يونيو موعد إطلاق «فورد 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 10:51 صباحا

تقترب «فورد» من إزاحة الستار عن الجيل الرابع عشر من طرازات «F-Series»، حيث سيتم ذلك في 15 يونيو المقبل، حسب مصادر منتديات «F150Gen14»، ويأتي الموعد الجديد بعد التأجيل بسبب جائحة «كورونا» وتوقف العمل خلال الفترة السابقة.

وكانت «فورد» تخطط للكشف عن الجيل الجديد في 29 أبريل الماضي، لكن أزمة انتشار فيروس «كورونا» والإغلاق التام في العديد من الدول تسبب في إعادة جدولة الموعد، وتعتزم «فورد» فتح باب الطلب المسبق في 15 يونيو على أن يبدأ الإنتاج في 28 سبتمبر في مصنع الشركة بـ«ديربورن»، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ميكانيكيًّا لن تحصل السيارة على محرك 4.8 الذي أشيع عنه لفترة طويلة، وبدلا من ذلك، ستحصل على محرك Coyote سعة 5 لترات، إلى جانب محركات ايكوبوست V6 سعة 2.7 و3.5 لتر، ومحرك V6 قياسي سعة 3.3 لتر وHEV سعة 3.5 لتر الهجين الذي سمعنا عنه لسنوات عديدة، في حين سيتم إضافة F-150 EV أو F-150 إلكتريك حسب تسمية الشركة لها إلى التشكيلة لاحقا.

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