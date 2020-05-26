بالفيديو: سيارة اقتصادية جديدة من «كيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 01:55 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

لا تنسى «كيا» أن تكون سياراتها من بين أجمل السيارات وأكثرها لفتًا للأنظار كل عام، على الرغم من تركيزها على المعايير الاقتصادية في استهلاك الوقود.

ومن بين أكثر السيارات التي خطفت الأضواء هذا العام من «كيا» جاءت XСeed بحلتها الجديدة كليا ومظهرها الشبابي الأنيق، وفق «روسيا اليوم».

وأتت هذه السيارة بهيكل هاتشباك مميز يحمل في تصميمه بعض ملامح تصاميم سيارات astra الحديثة من «أوبل»، بطول بلغ 4 أمتار و39 سنتيمترًا، وعرض 182 سنتم، وارتفاع 1490 سنتم، مزود بصندوق أمتعة كبير بسعة تصل إلى 1378 في حال طي الصف الخلفي من المقاعد.

وحصلت هذه السيارة أيضًا على عجلات بأقراص مصنوعة من الكروم بمقاس 15 و16 إنشًا، وعلى جنح هوائي مميز على مؤخرتها لزيادة الثبات على السرعات العالية، وعلى حساسات أمامية وخلفية لقياس المسافات أثناء ركنها، إضافة إلى حساسات إضاءة وحساسات للمطر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود.

كما زودتها «كيا» بمقود رياضي مميز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشة كبيرة تعمل باللمس يمكنها الاتصال لاسلكيًّا مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية.

وتأتي هذه المركبة بنوعين من المحركات الاقتصادية التي تعمل بالبنزين، محركات بسعة 1.4 ليتر وعزم 140 حصانًا، ومحركات بسعة 1.6 ليتر وعزم 200 حصان، تعمل ع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، لتزيد من سرعة المركبة من 0 إلى 100 كلم/ ساعة تقريبًا في نحو 8 ثوان.

وتصنع هذه السيارات في روسيا أيضًا في مصنع AVTOTOR في مدينة كالينينغراد، أما سعرها في السوق الروسية فيبلغ 22 ألف دولار تقريبًا.

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