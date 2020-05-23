مليون دولار لتحصل على سيارة «نيسان» الرياضية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 12:09 مساء

تستعد شركة «نيسان» لطرح نسخ خاصة من الوحش الرياضي «GT-R» بأسعار تصل إلى مليون دولار وبتصميم لا يشبه أي سيارة رياضية أخرى في الأسواق.

وترغب «نيسان» في تحقيق عاملي الانسيابية والملامح الرياضية القوية في الهيكل الخارجي للسيارة مع مصابيح أمامية فريدة من نوعها.

فيما سيحصل الهيكل الخلفي للسيارة على مصابيح خلفية مستديرة بلون أحمر بشكل مميز، وكذلك مقابض أبواب خلفية ستكون داخل هيكل السيارة.

ولن تغفل «نيسان» تجهيز المقصورة الداخلية للسيارة بالشكل الأمثل مع مقاعد من الجلد الفاخر ومواد أخرى مصنوعة من ألياف الكربون.

وتعتزم الشركة اليابانية طرح 50 نسخة فقط من «GT-R» وسيحصل جميعها على محركات تيربو سداسي الاسطوانات بسعة 3.8 لتر قوته تبلغ 720 حصانا.

وسيتصل المحرك الجبار لسيارة نيسان «GT-R» الرياضية بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وترغب «نيسان» في تزويد سيارتها الرياضية بجناح خلفي كبير الحجم سيكون هدفه الأساسي تثبيت السيارة بشكل أكبر على السرعات العالية، وكذلك إعطاءها شكلا رياضيا يشبه سيارات السباقات.

وربما تعيد سيارة «GT-R» الرياضية الخارقة «نيسان» إلى مقدمة الشركات المصنعة للموديلات الرياضية، وتكون بمثابة طوق نجاة للشركة من الظروف الصعبة التي تعيشها بسبب فيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19».

هذا المحتوى من تيربو العرب

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