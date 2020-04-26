بالصور: مميزات أودي A3 سيدان 2021

كشفت الصانعة الألمانية أودي عن سيارتها A3 سيدان 2021 الجديدة كلياً.

جاءت أوديA3 2021 بهوية تصميم جديدة و أكثر طولا وعرضًا واقل انخفاضاً من الجيل السابق، بشبك أمامي كبير سداسي الأضلاع وتصميم إضاءات جديد بالكامل.

المقصورة الداخلية جاءت بتصميم جديد بلوحة عدادات رقمية قياس 10.1 إنش، مع شاشة ترفيه وسطية بقياس 10.25 إنش قياسية تدعم كل من ابل كاربلاي واندرويد أوتو، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

ميكانيكيًا حصلت أودي A3 على محركين وقود، الأول 4 سلندرات بسعة 1.5 لتر تيربو بقوة 148 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن-متر. المحرك الآخر أيضاً 4 سلندرات سعة 1.5 لتر تيربو، لكن مرتبط بنظام هجين مخفف 48 فولت. المحرك الثالث هو محرك ديزل بسعة 2.0 لتر تيربو بقوة 150 حصانا وعزم دوران 360 نيوتن-متر. جميع المحركات توفر خيارين من ناقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات، والآخر أوتوماتيكي S-tronic من 7 سرعات ثنائي الكلتش.