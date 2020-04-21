فورد تودع هذا الطراز الشهير

قررت شركة فورد الأميركية الشهيرة في مجال صناعة السيارات عن إحالة أحد طرازاتها للتقاعد بحسب ما نشره أحد المواقع الشهيرة في عالم السيارات.

وذكر موقع «موتور وان» بأن فورد قررت إيقاف إنتاج طراز «فوكس RS» الرياضي بسبب رغبتها في مواكبة ما يحدث في عالم صناعة السيارات في القارة الأوروبية.

ويعد الانبعاثات الكهربائية أحد الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ هذا القرار خاصة وأن المواصفات التي يجب اتباعها تصعب كثيرا من إنتاج بعد الطرازات.

وتفرض قارة أوروبا إجراءات مشددة على السيارات التي تتسبب في عوادم ضارة بالبيئة بسبب المحركات ذات آلية الحرق السريع للوقود وهو الأمر الذي ينطبق تماما على موديل «فوكس RS».

وكذلك أحد الأسباب لإيقاف هذا الموديل هو رغبة فورد في توفير النفقات وذلك بسبب خسائرها مؤخرا بسبب تراجع مبيعاتها في الأسواق العالمية.

وترغب فورد في تعويض إيقاف إنتاج فوكس RS الرياضية بطرح طراز كهربائي لمنافسة فولكس فاجن التي سبقتها بطرح موديل كهربائي.

وكانت فورد قد أعلنت في بداية عام 2019 عن سياسة جديدة تستهدف تخفيض النفقات في كافة مصانعها مع تخفيض العمالة لتصبح تمتلك 18 مصنعا فقط بعد أن كان لديها 24 مصنعا.

وتشهد فورد تراجعا كبيرا في نسبة المبيعات بسبب تخفيض إنتاجها وكذلك عمالتها، وتخطط فورد لتصبح عمالتها أقل بنسبة 20% مع نهاية عام 2020.

هذا المحتوى من تيربو العرب