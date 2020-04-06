لامبورجيني تواجه كورونا بإنتاج المعدات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 12:35 مساء

شرعت لامبورجيني بالتحول في خطوط الإنتاج الخاصة بها، من خلال إنتاج كمامات طبية ومعدات الحماية الشخصية لاستخدامات الأطباء لمكافحة جائحة كورونا.

الشركة الإيطالية ستتبرع بمعدات الحماية إلى مستشفى محلي في بولونيا قريباً من مصنع لامبورجيني في Sant’Agata، وذلك بعد أن توقفت الشركة عن إنتاج السيارات مؤقتاً منذ 12 مارس الجاري، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

سيقوم قسم المنتجات الجلدية في لامبورجيني من معاودة العمل لأجل إنتاج ما يصل لـ 1,000 كمامة يومياً، وسينتج قسم البحث والتطوير أقنعة حماية بلاستيكية من خلال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بما يصل لـ200 قناع يومياً.

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