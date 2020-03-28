تخلص من خدوش السيارة بهذه الحيلة

تعانى السيارات في وطننا العربي من خدوش كثيرة، خصوصا في المدن المزدحمة بسبب الاحتكاك بين المركبات، سواء عند صف السيارة أو بسبب قيام بعض صغار السن باستخدام مفاتيح أو غيرها لخدش طلاء السيارات.

واكتشف بعض قائدي السيارات خصوصا من السيدات حيلة ذكية للتخلص من هذه الخدوش البسيطة، التي قد تشوه مع كثرتها جمال الشكل الخارجي للسيارة.

وقامت بعض السيدات من أصحاب السيارات بتجربة شيء بسيط ولكنه حقق نتائج جيدة جدا، ساعد على إخفاء الخدوش في السيارة.

استخدام طلاء الأظافر لمعالجة خدوش السيارة أظهر نتائج مميزة للغاية، ولكن بشرط اختيار اللون المطابق للطلاء الخاص بسيارتك.

عليك أولا اختيار اللون بحرص وتجربته على مساحة صغيرة جدا للتأكد من مناسبته لطلاء السيارة، وفي حالة نجاحك في ذلك قم بتمرير طلاء الأظافر على كل الخدوش في السيارة واتركها قليلا لتجف.

وبعد التأكد من جفاف طلاء الأظافر اغسل سيارتك بالماء لتتخلص من الأتربة العالقة وستكتشف بأن مركبتك عادت كالجديدة.

ويمكنك استخدام الطلاء الشفاف لمعالجة جزء آخر من السيارة وهو شقوق الزجاج، فاستخدام طبقتين أو ثلاث من هذا الطلاء سيمنع تشققات الزجاج من التمدد.

وهذا الحل المؤقت سيحمي زجاج سيارتك من أن يتهشم بالكامل حتى ذهابك سريعا لإصلاحه عند المتخصصين.

هذا المحتوى من تيربو العرب