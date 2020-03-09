سيارة يمكنك زيادة طولها من رينو

كشفت شركة رينو الفرنسية عن طراز كهربائي اختباري بمثابة ثورة في صناعة السيارات في العالم.

وأطلقت رينو اسم مورفوز على سيارتها الجديدة الذي يمكن زيادة طولها بمقدار 40 سم لزيادة مساحة تخزين أكبر في صندوق الأمتعة.

فيما أشارت رينو إلى أن السيارة سيكون طولها الأساسي حوالي 4.40 متر وهو ما سيجعلها أقرب للسيارات المدمجة.

فيما تمتلك السيارة محرك بقدرة 100 وات مع سعة بطارية تصل إلى 40 كيلووات/ساعة.

ويمكن الاستفادة من زيادة طول أو تقصير السيارة في حالة الرغبة في ركنها في مكان أضيق مع توفير الـ40 سم إذا كان يحتاج قائد السيارة مساحة إضافية لتخزين الأمتعة.

ويصنف الخبراء سيارة رينو الكهربائية مع الموديلات المصنفة كأعلى من الفئة المتوسطة.

كما يمكن زيادة المساحة الداخلية في مقصورة السيارة بمقدار 20 سم وهو ما يوفر راحة أكبر للركاب.

ويمكن استغلال المساحة في تركيب بطارية إضافية بسعة 50 كيلووات، وهو ما سيجعل السيارة قادرة على الانطلاق لمسافة أطول.

وتستطيع السيارة أن تنطلق لمساقة 700 كيلومتر في حالة شحن بطاريتها بنسبة 100%، مع القدرة على زيادة المحرك بحوالي 60 كيلووات.

وتأمل رينو في أن يلاقي موديل مورفوز الكهربائي النجاح المتوقع خاصة وأن السيارة قادرة على السير في المدينة ومناسبة للرحلات أيضا.

هذا المحتوى من تيربو العرب